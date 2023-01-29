«Возможно, я недостаточно хорош». Хэмилтон — о шансах снова стать чемпионом

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что иногда переживает по поводу того, что может больше не стать победителем Формулы-1.
«Бывают дни, когда я чувствую, что мне чего-то не хватает, что, возможно, я недостаточно хорош. Люди могут сказать, что у меня уже есть семь титулов, но всё же бывают дни, когда я задаюсь вопросом: могу ли я быть лучшим? Я часто веду этот разговор с самим собой. Но мой папа всегда бывает рядом. Иногда я говорю что-то нехорошее о себе, и он становится тем, кто меня убеждает, что всё получится и я должен в себя верить. Важно, чтобы вокруг были такие люди, которые поддержат.
Я думаю, мы все должны становиться лучше. Я хочу, чтобы все вокруг меня тоже побеждали и становились лучшими версиями самих себя», — рассказал Хэмилтон в подкасте Джея Шетти.
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