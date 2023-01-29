Хэмилтон поделился воспоминаниями о седьмом чемпионском титуле

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился воспоминаниями о своём седьмом титуле, который был выигран в 2020 году.



«За эти годы я стал очень близок с «Мерседесом». Тогда, в 2020 году, мы даже поменяли цвет машины с серебристого на чёрный. Я сказал им, что машина всегда была серебристой, прозвище «Серебряные стрелы», а представьте, какой сигнал мы можем послать, если поменяем цвет на чёрный. Мы даже не говорили об этом, просто оставили всё как есть. И именно на этой машине я выиграл свой седьмой титул. Невероятные эмоции.



После финиша в гонке, в которой я стал чемпионом, перед глазами промелькнула вся жизнь, вся борьба, все сомнения. Я сказал себе: «Я сделал это» – и хочу, чтобы дети тоже знали, что могут это сделать», — рассказал Хэмилтон в подкасте Джея Шетти.