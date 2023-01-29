ФИА приняла решение по поводу гоночных директоров Формулы-1 на сезон-2023

Президент ФИА Мохаммед Бен Сулайем подтвердил, что в 2023 году в Формула-1 будет вновь задействовать двух гоночных директоров.
Напомним, в сезоне-2022 ФИА приняла решение отстранить от работы Эдуарду Фрейташа. Позже ходили слухи, что Нильс Виттих также может быть уволен.
По информации немецкой редакции Motorsport, ФИА отменила своё решение о замене Нильса Виттиха, заявив, что он останется одним из двух директоров гонок на предстоящий сезон.
Бен Сулайем недавно говорил о состоянии ФИА и отметил, что ситуация улучшилась с тех пор, как он занял пост президента в 2021 году. Отметив явные улучшения, президент ФИА сообщил, что в следующем месяце будет проведено структурированное обучение, а на предстоящий сезон планируется задействовать двух гоночных директоров.
До предсезонных тестов в Бахрейне остался всего месяц, поэтому ФИА надеется, что ситуация с гоночным директором будет окончательно решена в ближайшие пару недель, чтобы избежать любой неопределённости перед началом сезона.
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