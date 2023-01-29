Liberty Media, владеющая Формулой-1, возглавила список Forbes среди спортивных империй

Forbes опубликовал список самых богатых спортивных империй на 2023 год. Компания Liberty Media, которая обладает коммерческими правами на Формулу-1, возглавила этот список. Ее состояние оценивается в $ 21 млрд.

Основными спортивными активами Liberty, возглавляемыми миллиардером Джоном Мэлоуном, являются Формула-1 (стоимость предприятия: $17,1 млрд) и команда «Атланта Брейвз» ($2,1 млрд).

Формула-1провела знаменательный 2022 год, собрав в среднем 1,21 миллиона зрителей на телеканале ESPN, что является рекордным показателем для этой серии, и в июне подписала новое телевизионное соглашение на сумму не менее $ 75 млн в год, что в 15 раз больше предыдущего соглашения.