Liberty Media, владеющая Формулой-1, возглавила список Forbes среди спортивных империй
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Forbes опубликовал список самых богатых спортивных империй на 2023 год. Компания Liberty Media, которая обладает коммерческими правами на Формулу-1, возглавила этот список. Ее состояние оценивается в $ 21 млрд.
Основными спортивными активами Liberty, возглавляемыми миллиардером Джоном Мэлоуном, являются Формула-1 (стоимость предприятия: $17,1 млрд) и команда «Атланта Брейвз» ($2,1 млрд).
Формула-1провела знаменательный 2022 год, собрав в среднем 1,21 миллиона зрителей на телеканале ESPN, что является рекордным показателем для этой серии, и в июне подписала новое телевизионное соглашение на сумму не менее $ 75 млн в год, что в 15 раз больше предыдущего соглашения.
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