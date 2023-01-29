Президент ФИА объяснил, почему будет искать гоночных директоров среди раллийных штурманов

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем рассказал, почему раллийные штурманы отлично подходят для работы гоночным директором.

«Кто наш сотрудник по подбору и обучению новых сотрудников ФИА, в том числе гоночных директоров для разных серий? Бывший второй пилот ралли, мистер Ронан Морган. Это очень организованные люди. Они отличные аналитики. И они подходят на эту должность. Можно сказать, что вторые пилоты ралли более организованы, чем первые», — приводит слова бен Сулайема Formula1a.uno.

Ранее бен Сулайем подтвердил, что в 2023 году Формула-1 будет вновь задействовать двух гоночных директоров.