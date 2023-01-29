Президент ФИА объяснил, почему будет искать гоночных директоров среди раллийных штурманов
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Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем рассказал, почему раллийные штурманы отлично подходят для работы гоночным директором.
«Кто наш сотрудник по подбору и обучению новых сотрудников ФИА, в том числе гоночных директоров для разных серий? Бывший второй пилот ралли, мистер Ронан Морган. Это очень организованные люди. Они отличные аналитики. И они подходят на эту должность. Можно сказать, что вторые пилоты ралли более организованы, чем первые», — приводит слова бен Сулайема Formula1a.uno.
Ранее бен Сулайем подтвердил, что в 2023 году Формула-1 будет вновь задействовать двух гоночных директоров.
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