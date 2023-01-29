«Невероятно». Марк Уэббер назвал лучшее выступление Ферстаппена в 2022 году

Бывший пилот Формулы-1, австралиец Марк Уэббер высказался о перспективах «Ред Булл» на старте предстоящего сезона, а также назвал лучшее выступление голландца Макса Ферстаппена в сезоне минувшем.

«Ред Булл» по-прежнему остаётся самой опасной командой на старте сезона. Каждая из команд обязана улучшиться во всех аспектах. «Мерседес» продемонстрировал великолепную надёжность, чего не хватило «Феррари».

«Ред Булл» же отличился отличной надёжностью и сильными выступлениями на всех трассах. Временами Макс показывал «Формулу-1 плюс». Хайлайтом сезона для меня стало его выступление в Спа. Это было невероятно», – приводит слова Уэббера издание Autosport.

Ранее издание Crash.net подсчитало суммарную стоимость автопарка Ферстаппена.

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