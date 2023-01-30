Экстрём высказался о Мике Шумахере после того, как победил его в финале Гонки чемпионов

Шведский гонщик Маттиас Экстрём прокомментировал победу в Гонке чемпионов, в финале которой он опередил резервного пилота команды Формулы-1 «Мерседес» Мика Шумахера.



«Гонка чемпионов много значила для меня. Четыре победы – это что-то особенное. И как же здорово, что победа была в Швеции. Я выиграл свой первый финал на «Стад де Франс» в Париже, где противостоял Себастьяну Лёбу, затем у меня было два финала с Михаэлем Шумахером в Лондоне и Пекине, так что увидеть Мика в финале было очень эмоционально.



Михаэль всегда был одним из тех, кем я больше всего восхищаюсь в спорте – за его самоотверженность, трудолюбие и талант. Михаэль всегда был скромен со мной, и я вижу, что Мик тоже очень скромен. Мик – очень большой талант. Его время ещё впереди, поэтому я с нетерпением жду новых битв. Знаю, что пройдёт совсем немного времени, прежде чем меня начнут побеждать, но даже если бы я был вторым в финале с Миком, то особо и переживал бы», — приводит слова Экстрёма пресс-служба соревнований.

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