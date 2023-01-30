Боттас — о запрете политических высказываний: не понимаю, почему нас хотят контролировать
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Финский гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас поделился отношением к решению Международной автомобильной федерации (ФИА) запретить пилотам делать политические заявления без разрешения руководящего органа.
«Лично я не люблю политику. Мне нравится заниматься любимым делом, гонками, но в то же время политика — это часть современного общества. Я думаю, что Формула-1 проделала хорошую работу по привлечению внимания к некоторым из этих вопросов, и многие гонщики высказали своё мнение, включая Себастьяна Феттеля.
Не понимаю, почему они хотят нас контролировать. Я считаю, что у нас должно быть право говорить о том, о чём мы хотим. Вот как я это вижу — но посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Боттаса
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