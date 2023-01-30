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Команду IndyCar обвинили в нацизме из-за номеров их машин

Команду IndyCar обвинили в нацизме из-за номеров их машин
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Команда A.J. Foyt Racing подверглась осуждению со стороны общественности после того, как объявила, что ее пилоты будут выступать в сезоне под номерами 14 и 88.

Позже команда IndyCar объявила, что вместо номера 88 в качестве второго автомобиля в сезоне 2023 года она будет выступать под номером 55. Бенджамин Педерсен будет пилотировать № 55 в предстоящем году, а Сантино Ферруччи все так же будет пилотировать флагманский автомобиль команды — № 14.

«После того, как на прошлой неделе была представлена ливрея с №88, до нас дошло, что сочетание двух наших индивидуальных номеров наших гонщиков несет в себе определенные идеологические и символические ссылки.

AJ Foyt Racing не одобряет и не поддерживает подобные идеологии или символы, и чтобы избежать любых предосудительных ассоциаций, мы изменили заявочный номер с 88 на 55», — говорится в заявлении команды.

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