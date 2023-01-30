«Это не приоритет». Вассёр — о новом контракте с Шарлем Леклером
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что в настоящий момент не ставит приоритетом продление контракта с пилотом команды Шарлем Леклером.
«Я не хочу обсуждать эту тему сегодня. Это не лучший способ начать сотрудничество. Сейчас мы должны сосредоточиться на спортивной составляющей, чтобы в итоге быть в состоянии добиваться результатов. Это как свадьба — если обе стороны стола довольны, мы продолжим.
Но это не приоритет. Мы находимся в хороших отношениях, и у нас будет время, чтобы всё обсудить. В настоящий момент мы должны быть сфокусированы исключительно на результатах», — приводит слова Вассёра издание GPFans.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал, как экстремально проводит время в отпуске:
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