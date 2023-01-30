Формула-1 приняла решение о массе болидов на новый сезон
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Вес авто Формулы-1 останется неизменным в 2023 году, то есть 798 кг. Об этом информирует Auto Motor und Sport. По сведениям источника, это было коллегиальное решение команд чемпионата и Международной автомобильной федерации (ФИА): кто-то выступал за снижение лимита до 797 кг, кто-то – за увеличение до 799 кг. В итоге остановились на величине предыдущего сезона.
Предполагалось, что нового сезона Формулы-1 масса автомобилей составит 796 кг.
Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году:
Напомним, ранее стало известно, что Формула-1 подписала контракт на обязательную установку камер в шлемы пилотов. Соответствующая камера под названием Driver's Eye уже прошла сертификацию Международной автомобильной федерации.
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