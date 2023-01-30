Стало известно, когда «Ред Булл» и «Форд» могут объявить о сотрудничестве

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» и американская компания «Форд» в скором времени могут объявить о сотрудничестве. Об этом информирует The Mirror. По сведениям источника, стороны уже некоторое время обсуждают детали предстоящей сделки, но пока окончательно не договорились, хотя и близки к этому. Предполагается, что начало кооперации может быть анонсировано 3 февраля в Нью-Йорке во время презентации своего авто гоночным коллективом из Австрии.

Пока точно не ясно, насколько обширным будет партнёрство. Как отмечает издание, не обязательно, что речь будет идти о взаимодействии в вопросе силовых агрегатов.

Сообщается также, что австрийская команда выбрала Ньй-Йорк в качества места презентации болида не ради объявления сделки с американским брендом.

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