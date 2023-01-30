Источник: владельцы Формулы-1 хотят сместить бен Сулайема с поста президента ФИА

Liberty Media, владельцы Формулы-1, хотят сместить президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема, и у них уже есть потенциальный преемник. Об этом сообщает Crash.net.

Бывший директор команд BAR и Benetton и председатель Motorsport UK Дэвид Ричардс был предложен в качестве замены. 70-летний британец не против занять эту должность.

В пятницу ФИА была вынуждена защищать бен Сулайема после того, как газета The Times опубликовала сексистские высказывания, приписываемые президенту.



Цитата Бен Сулейема есть на архивной версии его старого сайта, где он говорит, что ему «не нравятся женщины, которые считают себя умнее мужчин».



Представитель FIA ответил на это: «Высказывания на этом архивном сайте 2001 года не отражают убеждений президента.



У него большой опыт в продвижении женщин и равенства в спорте. Это было центральной частью его манифеста, и действия, предпринятые в этом году и на протяжении многих лет, когда он занимал пост вице-президента по спорту, доказывают это».