Херберт: всё меняется. Хэмилтон подходит к концу своей карьеры

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт поделился мнением о выступлении пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в прошлом сезоне. Напомним, по его итогам Хэмилтон занял шестое место в общем зачёте пилотов, а его напарник по команде Джордж Расселл был четвёртым.



«Мне кажется, что Льюис начинал прошлый сезон немного расстроенным, понимая, что машина была не очень хороша. Не думаю, что у него был правильный ментальный подход. Вероятно, он был разочарован — как был бы разочарован семикратный чемпион мира, который мог стать восьмикратным, если бы этот титул не отняли.



А вообще для гонщика осознание того, что твой товарищ по команде будет показывать хорошие результаты, может быть позитивным фактором. В таком случае понимаешь, что нужно сразу начинать вести свою игру. Льюис делал это в прошлом, но сейчас он подходит к концу своей карьеры. Всё меняется по мере того, как становишься старше, и когда к тебе приходит молодой выскочка, который жаждет успеха. Думаю, у них будет напряжённая борьба. Но мы же и хотим этого», — приводит слова Total-Motorsport.

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