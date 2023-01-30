Херберт: всё меняется. Хэмилтон подходит к концу своей карьеры

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт поделился мнением о выступлении пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в прошлом сезоне. Напомним, по его итогам Хэмилтон занял шестое место в общем зачёте пилотов, а его напарник по команде Джордж Расселл был четвёртым.
«Мне кажется, что Льюис начинал прошлый сезон немного расстроенным, понимая, что машина была не очень хороша. Не думаю, что у него был правильный ментальный подход. Вероятно, он был разочарован — как был бы разочарован семикратный чемпион мира, который мог стать восьмикратным, если бы этот титул не отняли.
А вообще для гонщика осознание того, что твой товарищ по команде будет показывать хорошие результаты, может быть позитивным фактором. В таком случае понимаешь, что нужно сразу начинать вести свою игру. Льюис делал это в прошлом, но сейчас он подходит к концу своей карьеры. Всё меняется по мере того, как становишься старше, и когда к тебе приходит молодой выскочка, который жаждет успеха. Думаю, у них будет напряжённая борьба. Но мы же и хотим этого», — приводит слова Total-Motorsport.
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
- 30 января 2023
-
15:14
-
14:49
-
13:48
-
13:42
-
12:58
-
12:53
-
11:59
-
11:39
-
10:31
-
10:21
-
09:54
-
00:30
- 29 января 2023
-
23:34
-
23:01
-
22:30
-
21:30
-
20:29
-
20:29
-
19:24
-
18:52
-
17:44
-
15:34
-
14:58
-
13:44
-
12:38
-
11:44
-
10:03
-
01:00
-
00:34
-
00:00
- 28 января 2023
-
21:57
-
21:00
-
20:53
-
19:26
-
19:05