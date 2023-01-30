Россиянин Бедрин проведёт сезон-2023 в Формуле-3 в составе Jenzer Motorsport
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Российский гонщик Никита Бедрин присоединится к Jenzer Motorsport, которая выступает в Формуле-3. Об этом сообщила пресс-служба команды в соцсетях.
Фото: Пресс-служба Jenzer Motorsport
В прошлом сезоне 17-летний уроженец Белгорода выступал в Формуле-4 – в Италии и Германии. В сентябре прошлого года Бедрин принимал участие в постсезонных тестах Формулы-3 в испанском городе Херес.
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