Никита Бедрин прокомментировал подписание контракта с командой Формулы-3

Российский гонщик Никита Бедрин, готовящийся дебютировать в Формуле-3 за команду «Йенцер Моторспорт», прокомментировал официальный анонс о своём назначении в качестве боевого пилота.
«Я очень рад возможности принять участие в чемпионате Формулы-3 от ФИА! Это большой и серьёзный шаг. И я готов принять вызов и воспользоваться им. Хочется поблагодарить PHM Racing за то, что дали мне шанс выступить за «Йенцер Моторспорт», и за то, что поверили в меня. Не могу дождаться начала сезона», – приводит слова Бедрина пресс-служба Формулы-3.
Бедрин стал 15-м новичком, заявленным на грядущий чемпионат серии. 17-летний россиянин пересел на одноместные машины в 2021 году после успешной карьеры в картинге. В минувшем сезоне команда «Йенцер Моторспорт» заняла девятое место в общем зачёте.
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