Ландо Норрис рассказал, как заново увлёкся детским хобби на Гран-при Сингапура

Пилот «Макларена», британец Ландо Норрис рассказал об увлечении фотографией, которое, по его словам, приобрёл ещё в детстве.
«Я увлекался фотографией, когда был маленьким. Должно быть, мне тогда не было ещё и шести лет. У моего отца была большая камера, которой я пользовался, чтобы сфотографировать сад и наших лошадей. Я даже брал её на картинг.
Мой интерес не просыпался до прошлого года, когда Эш, мой фотограф и видеооператор, уговорил меня купить камеру (Leica Q2 Digital Camera) на Гран-при Сингапура. Она прекрасна. Я не знаю, в чём секрет, но цвет фотографий получается таким естественным. Я игрался с несколькими камерами, но ничто не принесло мне такого удовольствия. Сейчас я фотографирую дни рождения друзей, прогулки и путешествия», – цитирует Норриса издание New York Magazine.
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