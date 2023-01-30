Глава «Астон Мартин»: Феттель — четырёхкратный чемпион, но Алонсо продвинет нас ещё дальше

Глава «Астон Мартин» Майк Крак считает, что приход в команду двукратного чемпиона в лице испанца Фернандо Алонсо поможет ей спрогрессировать после ухода звёздного немца Себастьяна Феттеля, завершившего карьеру по окончании минувшего сезона.

«Себастьян – четырёхкратный чемпион мира, но он является и человеком, и он принял решение остановиться, тогда как Фернандо решил продолжить путь, и это меняет мотивацию команды. Вокруг этого есть динамика.

Мы благодарны Себастьяну за то, что он вывел команду на новый уровень, но сочетание инвестиций и голода Фернандо продвинет нас ещё дальше», – приводит слова Крака издание AS.

Ранее Алонсо поделился фотографиями визита базы «Астон Мартин».

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