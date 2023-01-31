Марк Уэббер высказался о влиянии штрафа на перспективы «Ред Булл» в новом сезоне Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1, австралиец Марк Уэббер поделился мнением о штрафе, который получила команда «Ред Булл» в прошлом сезоне. Австрийский гоночный коллектив был наказан за превышение лимита бюджета на десять процентов в 2021 году.

«Я не думаю, что кто-то действительно знает, как сильно это повлияет на них, но я уверен, что у этой команды достаточно творческих людей, чтобы продолжать в том же духе», — приводит слова Уэббера Autosport.



Напомним, «Ред Булл» получил штраф в $ 7 млн и сокращение работы в аэротрубе. Команда подписал соглашение о нарушениях, что означает, что команда примет любые санкции, назначенные ФИА, а дело не дойдёт до спортивного суда.

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