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Хэмилтон: среди молодых пилотов нет чернокожих. Не факт, что у них были мои же проблемы

Хэмилтон: среди молодых пилотов нет чернокожих. Не факт, что у них были мои же проблемы
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Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о молодых пилотах, признавшись, что всегда старается им помогать.

«Не знаю, есть ли у них [у молодых пилотов] все возможности, ведь и у меня не обязательно было то, что, возможно, есть сейчас. Поэтому я просто стараюсь быть для них своего рода позитивным примером. Хотя, естественно, никто из них не чернокожий, и далеко не факт, что кто-то из них сталкивался с тем же, с чем и я. Однако у них были свои проблемы. Я пытался найти союзников, ведя трудные беседы с некоторыми из них. И я так благодарен паре из них, которые встали со мной на колено в 2020 году», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365 со ссылкой на On Purpose with Jay Shetty podcast.

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