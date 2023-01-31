Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Альфа Ромео» показала необычную ливрею, которую создал знаменитый художник

«Альфа Ромео» показала необычную ливрею, которую создал знаменитый художник
Комментарии

Пресс-служба «Альфа Ромео» опубликовала новый пост в социальных сетях, в котором продемонстрировала фотографию разукрашенного болида команды на сезон-2022. Автором этой версии автомобиля стал известный художник BOOGIE.

После годичной кампании арт-кар от BOOGIE будет выставлен на аукцион Memento Exclusives через F1 Authentics, чтобы собрать средства для партнёра по благотворительности.

Напомним, в Кубке конструкторов минувшего сезона Формулы-1 «Альфа Ромео» расположилась на шестой строчке с 55 очками. Трофей завоевала австрийская команда «Ред Булл», в активе которой 759 баллов. Второй была «Феррари» (554 очка).

Ранее стала известна сумма, которую заплатит беттинг-платформа Stake за соглашение с «Альфа Ромео», титульным спонсором которой она стала.

Новость по теме
Соглашение «Альфа Ромео» с новым титульным спонсором принесёт команде $ 100 млн
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023