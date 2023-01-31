«Альфа Ромео» показала необычную ливрею, которую создал знаменитый художник

Пресс-служба «Альфа Ромео» опубликовала новый пост в социальных сетях, в котором продемонстрировала фотографию разукрашенного болида команды на сезон-2022. Автором этой версии автомобиля стал известный художник BOOGIE.

После годичной кампании арт-кар от BOOGIE будет выставлен на аукцион Memento Exclusives через F1 Authentics, чтобы собрать средства для партнёра по благотворительности.

Напомним, в Кубке конструкторов минувшего сезона Формулы-1 «Альфа Ромео» расположилась на шестой строчке с 55 очками. Трофей завоевала австрийская команда «Ред Булл», в активе которой 759 баллов. Второй была «Феррари» (554 очка).

Ранее стала известна сумма, которую заплатит беттинг-платформа Stake за соглашение с «Альфа Ромео», титульным спонсором которой она стала.