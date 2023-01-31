Монтойя считает, что «Андретти» должна выкупить какую-нибудь команду, чтобы попасть в Ф-1

Бывший пилот Хуан Пабло Монтойя посоветовал «Андретти» выкупить какую-нибудь из команд Формулы-1, чтобы попасть в чемпионат.

«Я бы очень хотел, чтобы они появились в Формуле-1, но мне не кажется, что это произойдёт. Если только они не выкупят кого-то другого — потому что я не думаю, что придёт дополнительная команда. Если они действительно намерены войти в Формулу-1, им придётся выкупить кого-то вроде «Альпин». Им придётся действовать как «Ауди»: приобрести 30 или 40 процентов существующего коллектива с возможностью через два года купить ещё 20, 30 или 40 процентов, чтобы получить контрольный пакет. Тогда они смогут делать с ним всё, что захотят. При любом другом раскладе я просто не вижу вариантов для того, чтобы это произошло. Вы знаете, какие бывают команды, знаете, как устроена игра», — приводит слова Монтойи Motorsport.