Гюнтер Штайнер объяснил, почему «Хаасу» нецелесообразно полностью базироваться в США

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мыслями о целесообразности поноценного базирования команды в США.



«Это было бы очень трудно. Европа может похвастаться большим опытом в этом плане. Я всегда говорю, что нет ничего невозможного, но сейчас всё усложняется из-за ограничения бюджета, и чтобы переместить людей, нужно предложить что-то большее. Кроме того, Соединенные Штаты — недешёвое место для найма людей. Так что на данный момент, как мне кажется, было бы не очень… не очень позитивным шагом для команды переезжать в США. Нет ничего невозможного, мы все это знаем. Но будет ли это мудрым решением? В данный момент я так не думаю», — сказал Штайнер на канале KVUE в YouTube.

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