Бейкер: если «Ауди» сделает работу хорошо, есть шанс в 2026 году бороться на равных

Исполнительный директор «Ауди» Адам Бейкер высказался о предстоящем выступлении команды в Формуле-1. К «Королевским гонкам» «Ауди» присоединится в 2026 году. Ранее сообщалось, что «Ауди» будет стратегическим партнёром с «Заубером».



«Мы должны быть реалистами. Первый и второй год, вероятно, будут тяжёлыми. Однако сейчас давать какие-либо прогнозы непросто. Новый технический регламент 2026 года открывает хорошие возможности для того, чтобы быстрее стать конкурентоспособным новичком. Путь к достижению этого регулируется ограничением в тратах. У всех будут одинаковые возможности, и всем предстоит решить одну и ту же задачу. И если сделать работу хорошо, есть шанс, что в 2026 году можно будет бороться на равных», — приводит слова Бейкера Augsburger Allgemeine со ссылкой на Deutschen Presse-Agentur.

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