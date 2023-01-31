Сироткин высказался о трудностях, с которыми сталкивается пилот при переходе в новую серию

Бывший пилот Формулы-1 Сергей Сироткин поделился мнением о трудностях, с которыми приходится иметь дело молодым гонщикам при переходе в новую серию. По словам Сироткина, наиболее сложен переход из картинга в Формулу-4, а также из Формулы-2 в Формулу-1.



«Смена класса в картинге обычно не вызывает у опытных пилотов никаких трудностей: двигатель становится чуть мощнее, резина может быть чуть разной, но к этому любой картингист легко привыкает.



Самые значительные и важные изменения происходят чуть позже. Обычно это переход из картинга в Формулу-4 и из Формулы-2 в Формулу-1.



Карт — единственная в мире машина без подвески, поэтому на пилотаж влияют только характеристики двигателя, сцепления и торможения. В Формуле-4 же у машин появляется полноценная подвеска, поэтому на пилота гораздо больше начинают влиять законы физики, перераспределение веса, баланс шасси и т.д. Всё то, о чём мы говорили в картинге, умножается по своей силе на два или даже на три, именно поэтому переход настолько ощутим.



Начиная с Формулы-3 у машины появляются аэродинамические свойства. Например, сцепление с трассой не линейно, на большой скорости оно увеличивается. К этому фактору добавляется работа с резиной. В Формуле-3 шины более-менее сопоставимы с Формулой-1, поэтому в работе с этой техникой пилоту важно почувствовать эти изменения и поверить в них.



С переходом в Формулу-2 растут и конкуренция, и уровень комплексного подхода к выступлениям. Если в Формуле-4 и Формуле-3 можно выигрывать гонки, будучи просто быстрым парнем, то в Формуле-2 нужно лучше понимать особенности поведения резины и привыкнуть к более высокими скоростям. У машины больше прижимной силы и мощности, но её вектор развития в целом понятен. Ключевое отличие — карбоновые тормоза, требующие особенного прогрева, из-за чего подготовительный круг в Формуле-2 приобретает гораздо большее значение», — написал Сироткин на своей странице в соцсетях.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1: