Браун рассказал, как изменился Норрис в сравнении с первым годом выступления за «Макларен»
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Руководитель «Макларена» Зак Браун комплиментарно высказался о пилоте команды Ландо Норрисе.
«Считаю ли я Ландо одним из лучших действующих гонщиков? Определённо. Он невероятно быстр и постоянно показывает это в квалификациях. Кроме того, он редко совершает ошибки, а когда они всё-таки случаются, их степень незначительна. Он может промахнуться мимо апекса или заблокировать колёса на торможении, но вы не увидите, чтобы он застрял в заграждениях.
Его гоночное мастерство сильно повысилось. Если вспомнить первый год, то временами он был слишком вежлив на трассе. А сейчас он способен жёстко бороться. И при этом делает это чисто», — приводит слова Брауна ESPN US.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
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