«Хаас» объявил, когда новый болид дебютирует на трассе. Это произойдёт до зимних тестов

Американская команда Формулы-1 «Хаас» на презентации ливреи своего нового болида на сезон-2023 сообщила, когда машина впервые появится на трассе.
Ожидается, что это произойдёт до начала зимних тестов. Болид «Хааса» дебютирует на трассе в следующую субботу, 11 февраля, на трассе в Сильверстоуне (Великобритания).
Напомним, ранее «Хаас» представил новую ливрею. Болиды американского коллектива в новом сезоне будут окрашены в чёрный, белый и красный цвета.
В новом сезоне титульным спонсором «Хааса» стала компания MoneyGram. Таким образом, официальное название команды в сезоне-2023 будет MoneyGram Haas F1 Team.
В прошлом сезоне Формулы-1 «Хаас» занял восьмое место в Кубке конструкторов. Команда набрала 38 очков. В новом сезоне напарником Кевина Магнуссена станет Нико Хюлькенберг, который заменил Мика Шумахера.
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