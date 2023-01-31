Джин Хаас поделился ожиданиями от нового сезона Формулы-1
Поделиться
Владелец команды Формулы-1 «Хаас» Джин Хаас рассказал, чего ожидает от команды в предстоящем сезоне Формулы-1.
«Я был очень рад приветствовать MoneyGram в качестве нашего титульного партнёра на сезон-2023 года и в будущем, и очень приятно видеть, как наша новая ливрея была представлена в качестве ливреи команды MoneyGram Haas F1.
Мы вступаем в новый сезон с фундаментом в виде сильных выступлений команды в прошлом году и возвращения к очковым финишам. Цель на сезон 2023 года заключается в том, чтобы добиться больше стабильности в этом, и с Кевином Магнуссеном и Нико Хюлькенбергом, полагаю, у нас есть опытная пара пилотов, которая более чем способна набирать очки по воскресеньям», — рассказал Джин Хаас на презентации ливреи нового болида.
Комментарии
- 31 января 2023
-
17:33
-
17:26
-
17:22
-
17:08
-
16:34
-
15:50
-
15:00
-
14:32
-
13:45
-
13:35
-
13:04
-
12:29
-
12:04
-
11:02
-
10:55
-
09:58
-
00:30
- 30 января 2023
-
23:18
-
23:00
-
21:35
-
20:47
-
20:31
-
19:42
-
18:30
-
17:19
-
16:35
-
16:07
-
15:14
-
14:49
-
13:48
-
13:42
-
12:58
-
12:53
-
11:59
-
11:39
Партнерский контент