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Джин Хаас поделился ожиданиями от нового сезона Формулы-1

Джин Хаас поделился ожиданиями от нового сезона Формулы-1
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Владелец команды Формулы-1 «Хаас» Джин Хаас рассказал, чего ожидает от команды в предстоящем сезоне Формулы-1.

«Я был очень рад приветствовать MoneyGram в качестве нашего титульного партнёра на сезон-2023 года и в будущем, и очень приятно видеть, как наша новая ливрея была представлена в качестве ливреи команды MoneyGram Haas F1.

Мы вступаем в новый сезон с фундаментом в виде сильных выступлений команды в прошлом году и возвращения к очковым финишам. Цель на сезон 2023 года заключается в том, чтобы добиться больше стабильности в этом, и с Кевином Магнуссеном и Нико Хюлькенбергом, полагаю, у нас есть опытная пара пилотов, которая более чем способна набирать очки по воскресеньям», — рассказал Джин Хаас на презентации ливреи нового болида.

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