Штайнер: у «Хааса» два талантливых гонщика, которые точно могут набирать очки

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился ожиданиями от предстоящего сезона Формулы-1.



«Очевидно, что я разделяю всеобщий энтузиазм по поводу презентации ливреи, не в последнюю очередь потому, что это является контрольной точкой в календаре предсезонной подготовки, а это означает, что мы стали ещё на один шаг ближе к тому, чем мы действительно хотим заниматься, — к гонкам.



Мне нравится новая ливрея, у неё, несомненно, более возвышенный и модернизированный вид, который подходит нам в преддверии новой эпохи с MoneyGram в качестве титульного спонсора. Это захватывающее время для Формулы-1, и здорово, что мы первыми вышли к публике, чтобы показать нашу ливрею, но сейчас всё внимание сосредоточено на том, чтобы вывести VF23 на трассу и подготовиться к предстоящему сезону. Нам есть на что опираться после прошлогодних выступлений. Вся команда усердно работала, чтобы достичь этого, и очевидно, что с Кевином и Нико у нас есть за рулём два талантливых гонщика, которые точно могут набирать очки. Я не могу дождаться старта сезона», — сказал Штайнер на презентации ливреи нового болида «Хааса».