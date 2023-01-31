«Феррари» уточнила время и место презентации нового болида

Пресс-служба итальянской команды Формулы-1 «Феррари» сообщила детали предстоящей презентации нового болида на сезон-2023. Ранее «Скудерия» уже объявляла, что презентует машину 14 февраля.



Презентация болида с индексом 675 пройдёт 14 февраля в 13:25 мск в Маранелло. В социальных сетях «Феррари» можно будет посмотреть трансляцию. Стоит отметить, что итальянский коллектив презентует болид одним из последних.



Сегодня, 31 января, «Хаас» провёл презентацию, где первым показал ливрею для новой машины.



График презентаций сезона-2023:



«Хаас» — 31 января;

«Ред Булл» — 3 февраля;

«Уильямс» — 6 февраля;

«Альфа Ромео» — 7 февраля;

«Альфа Таури» — 11 февраля;

«Макларен» — 13 февраля;

«Астон Мартин» — 13 февраля;

«Феррари» — 14 февраля;

«Мерседес» — 15 февраля;

«Альпин» — 16 февраля.