В «Хаасе» отреагировали на замечания по поводу модели с новой ливреей

В «Хаасе» заверили, что модель болида, которая использовалась для презентации новой ливреи сегодня, 31 января, не является образцом машины на новый сезон Формулы-1.



После презентации ливреи некоторые журналисты отметили, что модель отличается от прошлогоднего болида в некоторых деталях, но Auto Motor und Sport со ссылкой на представителей «Хааса» сообщил, что из этого не стоит делать далеко идущих выводов о новой машине на сезон-2023.



График презентаций сезона-2023:



«Хаас» — 31 января;

«Ред Булл» — 3 февраля;

«Уильямс» — 6 февраля;

«Альфа Ромео» — 7 февраля;

«Альфа Таури» — 11 февраля;

«Макларен» — 13 февраля;

«Астон Мартин» — 13 февраля;

«Феррари» — 14 февраля;

«Мерседес» — 15 февраля;

«Альпин» — 16 февраля.