В «Хаасе» отреагировали на замечания по поводу модели с новой ливреей
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В «Хаасе» заверили, что модель болида, которая использовалась для презентации новой ливреи сегодня, 31 января, не является образцом машины на новый сезон Формулы-1.
После презентации ливреи некоторые журналисты отметили, что модель отличается от прошлогоднего болида в некоторых деталях, но Auto Motor und Sport со ссылкой на представителей «Хааса» сообщил, что из этого не стоит делать далеко идущих выводов о новой машине на сезон-2023.
График презентаций сезона-2023:
«Хаас» — 31 января;
«Ред Булл» — 3 февраля;
«Уильямс» — 6 февраля;
«Альфа Ромео» — 7 февраля;
«Альфа Таури» — 11 февраля;
«Макларен» — 13 февраля;
«Астон Мартин» — 13 февраля;
«Феррари» — 14 февраля;
«Мерседес» — 15 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.
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