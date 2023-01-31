Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Хаасе» отреагировали на замечания по поводу модели с новой ливреей

В «Хаасе» отреагировали на замечания по поводу модели с новой ливреей
Комментарии

В «Хаасе» заверили, что модель болида, которая использовалась для презентации новой ливреи сегодня, 31 января, не является образцом машины на новый сезон Формулы-1.

После презентации ливреи некоторые журналисты отметили, что модель отличается от прошлогоднего болида в некоторых деталях, но Auto Motor und Sport со ссылкой на представителей «Хааса» сообщил, что из этого не стоит делать далеко идущих выводов о новой машине на сезон-2023.

График презентаций сезона-2023:

«Хаас» — 31 января;
«Ред Булл» — 3 февраля;
«Уильямс» — 6 февраля;
«Альфа Ромео» — 7 февраля;
«Альфа Таури» — 11 февраля;
«Макларен» — 13 февраля;
«Астон Мартин» — 13 февраля;
«Феррари» — 14 февраля;
«Мерседес» — 15 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.

Первая презентация нового сезона Ф-1 состоялась! Новая стильная ливрея от «Хааса» Первая презентация нового сезона Ф-1 состоялась! Новая стильная ливрея от «Хааса»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023