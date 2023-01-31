Хуан Пабло Монтойя: не считаю, что Леклер на уровне Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя сравнил пилота «Феррари» Шарля Леклера с двукратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном.



«Не считаю, что Леклер находится на том же уровне. На мой взгляд, Шарль — очень хороший гонщик, но Макс опытнее. Кроме того, он больше выигрывал в гонках, завоевал пару титулов и на него меньше давления. Так что ему проще, чем Шарлю, который только стремится к первому титулу. На самом деле и Карлос Сайнс может здорово выступать, если чувствует машину. В последнем сезоне со старыми болидами он опережал Леклера. Так что многое зависит от того, насколько пилоту комфортно.



К примеру, Перес был несколько раз быстрее Макса, но сильнее ли он? Не сказал бы. Это хороший пилот, но не уровня Макса, просто машина ему подходила лучше», — цитирует Монтойю Motorsport.

Новость по теме «Невероятно». Марк Уэббер назвал лучшее выступление Ферстаппена в 2022 году