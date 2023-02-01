Мик Шумахер прошёл процедуру подгонки сиденья в «Мерседесе». Фото

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» в своих социальных сетях сообщила, что резервный гонщик Мик Шумахер прошёл процедуру подгонки сиденья.
Мик Шумахер
Мик Шумахер
Мик Шумахер
Мик Шумахер
Мик Шумахер
Напомним, Мик Шумахер в прошлом сезоне выступал за «Хаас», но в американской команде приняли решение не продлевать истекающий контракт с немецким гонщиком и заменили его на Нико Хюлькенберга.
Мик Шумахер в итоге подписал контракт с «Мерседесом» и станет резервным пилотом команды в новом сезоне Формулы-1.
График презентаций сезона-2023:
«Хаас» — 31 января;
«Ред Булл» — 3 февраля;
«Уильямс» — 6 февраля;
«Альфа Ромео» — 7 февраля;
«Альфа Таури» — 11 февраля;
«Макларен» — 13 февраля;
«Астон Мартин» — 13 февраля;
«Феррари» — 14 февраля;
«Мерседес» — 15 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.
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