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Мик Шумахер прошёл процедуру подгонки сиденья в «Мерседесе». Фото

Мик Шумахер прошёл процедуру подгонки сиденья в «Мерседесе». Фото
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Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» в своих социальных сетях сообщила, что резервный гонщик Мик Шумахер прошёл процедуру подгонки сиденья.

Мик Шумахер

Мик Шумахер

Мик Шумахер

Мик Шумахер

Мик Шумахер

Мик Шумахер

Мик Шумахер

Мик Шумахер

Мик Шумахер

Мик Шумахер

Напомним, Мик Шумахер в прошлом сезоне выступал за «Хаас», но в американской команде приняли решение не продлевать истекающий контракт с немецким гонщиком и заменили его на Нико Хюлькенберга.

Мик Шумахер в итоге подписал контракт с «Мерседесом» и станет резервным пилотом команды в новом сезоне Формулы-1.

График презентаций сезона-2023:

«Хаас» — 31 января;
«Ред Булл» — 3 февраля;
«Уильямс» — 6 февраля;
«Альфа Ромео» — 7 февраля;
«Альфа Таури» — 11 февраля;
«Макларен» — 13 февраля;
«Астон Мартин» — 13 февраля;
«Феррари» — 14 февраля;
«Мерседес» — 15 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.

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