«Феррари» показала фрагмент нового болида на сезон-2023

Пресс-служба итальянской команды Формулы-1 «Феррари» в своих социальных сетях выложила фотографию с фрагментом нового болида на сезон-2023.

Фрагмент нового болида «Феррари»

На данный момент «Скудерия» не раскрыла название новой машины, но известно, что её индекс — 675. Презентация болида состоится в Маранелло 14 февраля в 13:25 мск. В социальных сетях и на YouTube-канале «Феррари» будет вестись трансляция. Стоит отметить, что итальянский коллектив презентует болид одним из последних.



31 января «Хаас» провёл презентацию, где первым показал ливрею для новой машины.



График презентаций сезона-2023:



«Хаас» — 31 января;

«Ред Булл» — 3 февраля;

«Уильямс» — 6 февраля;

«Альфа Ромео» — 7 февраля;

«Альфа Таури» — 11 февраля;

«Макларен» — 13 февраля;

«Астон Мартин» — 13 февраля;

«Феррари» — 14 февраля;

«Мерседес» — 15 февраля;

«Альпин» — 16 февраля.