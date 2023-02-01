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«Феррари» показала фрагмент нового болида на сезон-2023

«Феррари» показала фрагмент нового болида на сезон-2023
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Пресс-служба итальянской команды Формулы-1 «Феррари» в своих социальных сетях выложила фотографию с фрагментом нового болида на сезон-2023.

Фрагмент нового болида «Феррари»

Фрагмент нового болида «Феррари»

На данный момент «Скудерия» не раскрыла название новой машины, но известно, что её индекс — 675. Презентация болида состоится в Маранелло 14 февраля в 13:25 мск. В социальных сетях и на YouTube-канале «Феррари» будет вестись трансляция. Стоит отметить, что итальянский коллектив презентует болид одним из последних.

31 января «Хаас» провёл презентацию, где первым показал ливрею для новой машины.

График презентаций сезона-2023:

«Хаас» — 31 января;
«Ред Булл» — 3 февраля;
«Уильямс» — 6 февраля;
«Альфа Ромео» — 7 февраля;
«Альфа Таури» — 11 февраля;
«Макларен» — 13 февраля;
«Астон Мартин» — 13 февраля;
«Феррари» — 14 февраля;
«Мерседес» — 15 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.

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