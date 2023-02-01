Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом. Видео

Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав, как занимается сёрфингом.
«Мы увидели солнце», — написал Хэмилтон.
Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:
Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона
Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона
Напомним, минувший сезон Формулы-1 Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал вторым подряд. За время сезона-2022 он набрал 454 балла. Напарник Хэмилтона Джордж Расселл набрал 275 баллов, закончив сезон на четвёртой позиции.
«Мерседес» проведёт презентацию нового болида 15 февраля. Вчера её провела американская команда «Хаас».
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