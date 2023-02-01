Вассёр: ощущаю себя так же, как в «Рено» и «Альфа Ромео», но у «Феррари» всё современнее

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр сравнил итальянскую команду с «Рено» и «Альфа Ромео», в которых он работал раннее.

«Конечно, здесь всё немного больше, всё немного современнее, но в конце дня я ощущаю себе так же, как ощущал в «Рено» и «Альфа Ромео».

Атмосфера, которая витает здесь, примерно та же, что и в моих предыдущих командах — мотивация та же, и мои обязанности точно такие же, я просто должен дать команде всю поддержку, чтобы они выполнили свою работу в лучшем виде», — приводит слова Вассёра Racingnews365.

Предстоящий сезон станет дебютным на посту руководителя «Феррари» для Фредерика Вассёра, который сменил в этой роли Маттиа Бинотто, покинувшего коллектив.



По итогам минувшего сезона команда «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов.