Вассёр: ощущаю себя так же, как в «Рено» и «Альфа Ромео», но у «Феррари» всё современнее

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр сравнил итальянскую команду с «Рено» и «Альфа Ромео», в которых он работал раннее.
«Конечно, здесь всё немного больше, всё немного современнее, но в конце дня я ощущаю себе так же, как ощущал в «Рено» и «Альфа Ромео».
Атмосфера, которая витает здесь, примерно та же, что и в моих предыдущих командах — мотивация та же, и мои обязанности точно такие же, я просто должен дать команде всю поддержку, чтобы они выполнили свою работу в лучшем виде», — приводит слова Вассёра Racingnews365.
Предстоящий сезон станет дебютным на посту руководителя «Феррари» для Фредерика Вассёра, который сменил в этой роли Маттиа Бинотто, покинувшего коллектив.
По итогам минувшего сезона команда «Феррари» заняла второе место в Кубке конструкторов.
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