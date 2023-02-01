Стало известно, почему Формула-1 оставила прежним минимальный вес болидов на новый сезон

Минимальный вес автомобилей Формулы-1 в 2023 году останется неизменным, то есть 798 кг, из-за производителя шин «Пирелли», информирует Formel1.de. Сообщается, что шины на 2023 год будут на 1,5 килограмма тяжелее прошлогоднего комплекта. «Пирелли» уведомила об этом Международную автомобильную федерацию (ФИА). В результате ФИА решила оставить лимит прежним.

Предполагалось, что с нового сезона Формулы-1 масса автомобилей составит 796 кг.



График презентаций сезона-2023:



«Хаас» — 31 января;

«Ред Булл» — 3 февраля;

«Уильямс» — 6 февраля;

«Альфа Ромео» — 7 февраля;

«Альфа Таури» — 11 февраля;

«Макларен» — 13 февраля;

«Астон Мартин» — 13 февраля;

«Феррари» — 14 февраля;

«Мерседес» — 15 февраля;

«Альпин» — 16 февраля.

Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году: