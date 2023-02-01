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Стало известно, почему Формула-1 оставила прежним минимальный вес болидов на новый сезон

Стало известно, почему Формула-1 оставила прежним минимальный вес болидов на новый сезон
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Минимальный вес автомобилей Формулы-1 в 2023 году останется неизменным, то есть 798 кг, из-за производителя шин «Пирелли», информирует Formel1.de. Сообщается, что шины на 2023 год будут на 1,5 килограмма тяжелее прошлогоднего комплекта. «Пирелли» уведомила об этом Международную автомобильную федерацию (ФИА). В результате ФИА решила оставить лимит прежним.

Предполагалось, что с нового сезона Формулы-1 масса автомобилей составит 796 кг.

График презентаций сезона-2023:

«Хаас» — 31 января;
«Ред Булл» — 3 февраля;
«Уильямс» — 6 февраля;
«Альфа Ромео» — 7 февраля;
«Альфа Таури» — 11 февраля;
«Макларен» — 13 февраля;
«Астон Мартин» — 13 февраля;
«Феррари» — 14 февраля;
«Мерседес» — 15 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.

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