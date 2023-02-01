Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Даниил Квят сделал заявление о переходе в новую гоночную серию

Даниил Квят сделал заявление о переходе в новую гоночную серию
Комментарии

Российский экс-пилот Формулы-1 Даниил Квят высказался о переходе в команду «Према», которая принимает участие в гонках на выносливость WEC.

«Присоединиться к «Преме» и вместе участвовать в чемпионате мира по гонкам на выносливость очень волнительно. Команда хорошо известна своими предыдущими успехами, а теперь она также стремится покорить мир гонок на выносливость. Я очень рад, что буду частью команды, и действительно мотивирован сделать всё возможное, чтобы попытаться занимать лидирующие позиции», — приводит слова Квята пресс-служба команды.

Последний сезон в «Королевских гонках» в качестве боевого пилота Квят провёл за «Альфа Таури» в 2020 году. В 2021 году россиянин был резервным пилотом французской команды «Альпин», но место боевого пилота так и не получил.

Новость по теме
Квят официально стал пилотом команды «Према» в WEC
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023