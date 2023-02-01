Даниил Квят сделал заявление о переходе в новую гоночную серию

Российский экс-пилот Формулы-1 Даниил Квят высказался о переходе в команду «Према», которая принимает участие в гонках на выносливость WEC.



«Присоединиться к «Преме» и вместе участвовать в чемпионате мира по гонкам на выносливость очень волнительно. Команда хорошо известна своими предыдущими успехами, а теперь она также стремится покорить мир гонок на выносливость. Я очень рад, что буду частью команды, и действительно мотивирован сделать всё возможное, чтобы попытаться занимать лидирующие позиции», — приводит слова Квята пресс-служба команды.

Последний сезон в «Королевских гонках» в качестве боевого пилота Квят провёл за «Альфа Таури» в 2020 году. В 2021 году россиянин был резервным пилотом французской команды «Альпин», но место боевого пилота так и не получил.