Раскрыты зарплаты пилотов «Хааса», Гюнтера Штайнера и рядовых сотрудников

Motorsport-Total представил основные финансовые показатели американской команды Формулы-1 «Хаас» на 2023 год. В издании отметили, что пользовались информацией, имеющейся в открытом доступе: помимо прочего, был использован реестр компаний Великобритании, где есть одна из баз команды.

По результатам исследования было установлено, что зарплаты пилотов Кевина Магнуссена и Нико Хюлькенберга составляет от $ 5 до $ 6 млн и $ 3-4 млн соответственно. Руководитель гоночного коллектива Гюнтер Штайнер получит $ 1 млн. Оклад сотрудников в среднем составляет $ 88 тыс. Их в команде 250 человек. Совокупный бюджет «Хааса» оценивается в $ 150 млн.

Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году: