Феттель опасается, что автоспорт запретят из-за вреда экологии

Четырёхкратный чемпион мира в составе «Ред Булл» бывший гонщик Формулы-1 Себастьян Феттель выразил обеспокоенность тем, что автоспорт могут запретить из-за вреда окружающей среде.

«Я очень переживаю за автоспорт. Жаль, если однажды он окажется под запретом из-за очевидных причин. Если мы хотим сберечь наш любимый спорт, то должны искать варианты. Это очень важный вопрос, потому что через пару лет мы можем столкнуться с большими проблемами.

Я рад, что есть люди, которые ищут варианты для того, чтобы сделать гонки более экологичными. Конечно, всё зависит от конкретной категории, но некоторые подвижки есть», — приводит слова Феттеля GPFans.

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