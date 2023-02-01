Феттель опасается, что автоспорт запретят из-за вреда экологии
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Четырёхкратный чемпион мира в составе «Ред Булл» бывший гонщик Формулы-1 Себастьян Феттель выразил обеспокоенность тем, что автоспорт могут запретить из-за вреда окружающей среде.
«Я очень переживаю за автоспорт. Жаль, если однажды он окажется под запретом из-за очевидных причин. Если мы хотим сберечь наш любимый спорт, то должны искать варианты. Это очень важный вопрос, потому что через пару лет мы можем столкнуться с большими проблемами.
Я рад, что есть люди, которые ищут варианты для того, чтобы сделать гонки более экологичными. Конечно, всё зависит от конкретной категории, но некоторые подвижки есть», — приводит слова Феттеля GPFans.
10 провальных сезонов от чемпионов Формулы-1:
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