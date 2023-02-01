Штайнер объяснил, почему «Хаас» прекратил сотрудничество с Миком Шумахером

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, почему команда приняла решение прекратить сотрудничество с немецким пилотом Миком Шумахером по завершении минувшего сезона Формулы-1.



«В прошлом году Мик значительно прибавил. Он показывал очень хорошие выступления. Должен сказать, мы все были приятно удивлены тем, что он привнёс. Но мы решили, что для команды будет лучше снова привлечь опытного гонщика, как это было в 2018 году. Не имеет большого значения, если бы Мик провёл лучше или хуже минувший сезон. Чего мы хотели добиться, так это улучшить результаты команды. К сожалению, Мик провёл лишь второй сезон. А есть пилоты, которые находятся здесь гораздо дольше. Кто-то провёл семь, восемь, 10 лет в Формуле-1. И поэтому они просто знают больше и могут двигать команду вперёд. Вот почему мы решили так поступить», — сказал Штайнер на канале ams.F1 в YouTube.

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