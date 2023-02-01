Экипаж Мазепина лишился гонщика перед стартом Азиатской серии Ле-Ман

Британский гонщик Бен Барникот сообщил, что не сможет принять участие в Азиатской серии Ле-Ман. Барникот должен был стать напарником россиянина Никиты Мазепина по экипажу в команде 99 Racing.



«По поводу недавнего анонса об участии в Азиатской серии Ле-Ман вынужден сказать, что пересечение с другими моими контрактами по участию в гонках и тестах означает, что я больше не смогу принимать участие в этой серии», — написал Бен Барникот в своих социальных сетях.



О том, кто заменит Барникота, пока не сообщается. Напомним, в экипаж команды изначально вошли Барникот, Феликс Портейро и Никита Мазепин.



Сезон-2023 Азиатской серии Ле-Ман включает в себя четыре четырёхчасовые гонки, которые пройдут на двух трассах — в Дубае и Абу-Даби.



Первые две гонки состоятся в Дубае 11 и 12 февраля, а завершится сезон в Абу-Даби таким же сдвоенным уикендом — 18 и 19 февраля.

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