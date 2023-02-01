Мик Шумахер будет выполнять роль резервного пилота в «Макларене» в 2023 году

Немецкий гонщик Мик Шумахер, ставший резервистом команды «Мерседес» перед сезоном-2023 Формулы-1, будет выполнять обязанности запасного гонщика и в «Макларене». Об этом сообщила пресс-служба команды.



«Макларен» сможет вызвать Мика Шумахера в качестве резервного пилота в сезоне-2023 Формулы-1 в рамках нашей договорённости с «Мерседесом». Добро пожаловать в семью, Мик», — гласит сообщение пресс-службы «Макларена».

Фото: twitter.com/McLarenF1

Напомним, Мик Шумахер в прошлом сезоне выступал за «Хаас», но в американской команде приняли решение не продлевать истекающий контракт с немецким гонщиком и заменили его на Нико Хюлькенберга.



«Макларен» проведёт презентацию машины на сезон-2023 13 февраля. Презентация «Мерседеса» состоится на два дня позднее — 15 февраля.