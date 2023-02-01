В NASCAR запретили повторять ставший знаменитым обгон, «как в видеоигре»

Американская ассоциация гонок на серийных автомобилях объявила, что манёвр, который позволил Россу Честейну выиграть гонку в Мартинсвилле сезона 2022 года и выйти в финал плей-офф, не соответствует правилам, сообщает The Race.
Сообщается, что в будущем за повторение подобного манёвра гонщиков будет ждать штраф. При этом в NASCAR не стали менять действующий спортивный регламент — фактически данные действия уже запрещены одним из пунктов правил, который гласит, что «гонщики не должны намеренно подвергать дополнительной опасности себя, официальных лиц, зрителей или других людей».
Напомним, Честейн в Мартинсвилле намеренно отправил свою машину в стену на последнем круге, что позволило ему не тормозить в поворотах на овале и обойти сразу пятерых соперников, выйдя в финал плей-офф. Многие сравнили этот манёвр с подобными действиями в видеоиграх, посвящённых NASCAR. Видео с обгоном собрало миллионы просмотров в социальных сетях.
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