Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр высказался о конфликте между президентом ФИА и Формулой-1

Вассёр высказался о конфликте между президентом ФИА и Формулой-1
Комментарии

Новоиспечённый руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о конфликте, который разгорелся между владельцами Формулы-1 и президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом.

«Я уверен, что, как только болиды выйдут на трассу, вся эта история исчезнет с экранов. Думаю, нас ждёт обсуждение этих вопросов, но я надеюсь, что мы, как и всегда, сможем оставаться сконцентрированными на спортивной составляющей», — приводит слова Фредерика Вассёра Motorsport.

Напомним, руководство Формулы-1 осталось недовольно комментариями бен Сулайема о коммерческой деятельности компании.

Кроме того, бен Сулайем оказался в центре сразу двух историй в Великобритании — президенту ФИА предъявили претензии о недостаточном беспокойстве о правах человека в странах, где проходят гонки Формулы-1. Помимо этого, в СМИ были опубликованы старые комментарии бен Сулайема сексистского содержания.

Новость по теме
Источник: владельцы Формулы-1 хотят сместить бен Сулайема с поста президента ФИА
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023