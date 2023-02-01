Вассёр высказался о конфликте между президентом ФИА и Формулой-1

Новоиспечённый руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о конфликте, который разгорелся между владельцами Формулы-1 и президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом.
«Я уверен, что, как только болиды выйдут на трассу, вся эта история исчезнет с экранов. Думаю, нас ждёт обсуждение этих вопросов, но я надеюсь, что мы, как и всегда, сможем оставаться сконцентрированными на спортивной составляющей», — приводит слова Фредерика Вассёра Motorsport.
Напомним, руководство Формулы-1 осталось недовольно комментариями бен Сулайема о коммерческой деятельности компании.
Кроме того, бен Сулайем оказался в центре сразу двух историй в Великобритании — президенту ФИА предъявили претензии о недостаточном беспокойстве о правах человека в странах, где проходят гонки Формулы-1. Помимо этого, в СМИ были опубликованы старые комментарии бен Сулайема сексистского содержания.
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