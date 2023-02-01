Зак Браун: Норрис полностью соответствовал Алонсо на «24 часах Дайтоны»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун сравнил Ландо Норриса и Фернандо Алонсо.



«Думаю, Ландо так же хорош, как и любой другой пилот на стартовой решётке. Я почувствовал это с первого дня, когда поставил его в один экипаж с Фернандо Алонсо в «24 часах Дайтоны» (Норрис и Алонсо участвовали в этой гонке в 2018 году в составе команды Зака Брауна. — Прим «Чемпионата»). И Ландо полностью ему соответствовал. У него настоящий природный талант. Есть пилоты, которые бытсры на одних машинах и медленно набирают скорость на других. Норрис же быстр в любых условиях», — приводит слова Зака Брауна ESPN.



В минувшем сезоне Формулы-1 Норрис занял седьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 122 очка. Чемпионом стал голландец Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл».

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