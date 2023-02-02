Жан Алези стал новым президентом трассы «Поль Рикар»

Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези назначен на должность президента трассы «Поль Рикар» в Ле-Кастелле.
«Я с радостью принимаюсь за выполнение новой задачи, это будет очень волнительно. «Поль Рикар» — современная трасса во Франции, если говорить об инфраструктуре, расположении, отелях поблизости и так далее.
Разумеется, в этом назначении есть и часть романтики — никогда не забыть свою первую гонку, в особенности если проводишь её перед родными болельщиками на домашних трибунах и при этом финишируешь на хорошей позиции. Теперь же, 34 года спустя, я буду руководить этим автодромом. И, как и на гоночной трассе, постараюсь как можно лучше выполнять свою работу», — приводит слова Жана Алези Speedweek.
Именно на этом автодроме Алези дебютировал в Формуле-1 в 1989 году.
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