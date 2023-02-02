«Сначала думал, что речь о следующем сезоне». Ник де Врис — о выступлении за «Уильямс»

Новичок «Альфа Таури» Ник де Врис поделился воспоминаниями о гонке в Монце в прошлом сезоне Формулы-1, где он дебютировал в составе «Уильямса».



Де Врис заменил Алекса Албона, у которого возникли проблемы со здоровьем.



«На тот уикенд была запланирована гонка на WEC в Японии и у меня была возможность выступить за команду, в которой я мог претендовать на победу. В Монце, как минимум на бумаге, я гоняться не должен был. Но так сложилось, что был вариант провести пятничную практику за «Астон Мартин» именно в Монце, так что я получил тренировку вместо участия в WEC, что тоже неплохо.



Утром в субботу я довольно рано приехал в паддок, общался с болельщиками, а потом сел за столик, заказал капучино, а потом мне позвонил Джеймс Ваулз и попросил спуститься в офис, так как есть возможность выступить за «Уильямс». Я сначала ничего не понял, думал, речь идёт о следующем сезоне. Потом я прошёл к «Уильямсу» в бокс, чтобы понять, что происходит. Оказалось, Албона доставили в больницу, но тогда ещё не было понятно, буду ли я участвовать в Гран-при. Через 20 минут стали понятно, что я проведу остаток уикенда и я уже оставался там», — приводит слова Де Вриса RaceFans.

Новость по теме Де Врису предстоит судебное разбирательство перед дебютным сезоном в Формуле-1