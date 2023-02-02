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«Ред Булл» уточнил время презентации своего болида

«Ред Булл» уточнил время презентации своего болида
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Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» сообщила детали предстоящей презентации нового болида на сезон-2023.

Команда продемонстрирует новый болид 3 февраля в Нью-Йорке в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на Youtube-канале команды и британского телеканала Sky Sports F1.

В минувшем сезоне Формулы-1 «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем австрийский гоночный коллектив стал после Гран-при США, где сильнейший пилот команды Макс Ферстаппен занял первое место, а его напарник, мексиканец Серхио Перес показал четвёртый результат.

График презентаций сезона-2023:

«Хаас» — 31 января;
«Ред Булл» — 3 февраля;
«Уильямс» — 6 февраля;
«Альфа Ромео» — 7 февраля;
«Альфа Таури» — 11 февраля;
«Макларен» — 13 февраля;
«Астон Мартин» — 13 февраля;
«Феррари» — 14 февраля;
«Мерседес» — 15 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.

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