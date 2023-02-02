Мик Шумахер не будет участвовать в тестовых заездах

Новый резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер не получит возможности принимать участия в каких-либо тестовых заездах в ближайшее время, сообщает издание Auto Motor und Sport. Как сообщает источник, в «Мерседесе» эта информация также была подтверждена.



Ранее «Мерседес» на своей странице в социальных сетях показал, как Мик Шумахер проходит процедуру подгонки сиденья. Кроме того, 1 февраля было объявлено, что «Макларен» достиг договорённости с «Мерседесом» о том, что Мик Шумахер в новом сезоне Формулы-1 будет выполнять роль резервного пилота и в их команде.



В прошлом сезоне Мик Шумахер выступал за «Хаас», но американская команда приняла решение не продлевать контракт с немецким гонщиком и приняла решение заменить его на Нико Хюлькенберга.

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